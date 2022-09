Sirene di notte: lite e intossicazione etilica

Una lite e un'intossicazione etilica si sono verificati nella tarda serata di ieri (sabato 24 settembre 2022) a Sovico e Biassono.

Sirene di notte

Il primo episodio è accaduto alle 23 a Sovico, in via Giovanni da Sovico all'altezza del civico 133. Per cause ancora da accertare sarebbe scoppiata una lite che ha richiesto l'intervento sia dei carabinieri della Compagnia di Monza che del 118. Sul posto è arrivata in codice giallo un'ambulanza della Croce Verde di Lissone.

Giovane in stato di ebbrezza alcolica

L'altro intervento segnalato dal sito di Areu (l'Agenzia Regionale per l'Emergenza Urgenza) è stata effettuato a Biassono intorno alle 23.30 lungo la provinciale Monza-Carate. In via Cesana e Villa, all'altezza del civico 70, è stato infatti soccorso un ragazzo di 29 anni per un'intossicazione etilica. L'ambulanza della Croce Rossa di Monza Brianza è stata attiva in codice giallo, poi nel corso dell'intervento le condizioni del giovane sono migliorate e il 29enne è stato trasportato all'ospedale di Carate Brianza in codice verde dove è stato sottoposto agli accertamenti del caso.