Sirene di notte, lite in strada

Lite in strada verso le prime ore di questa mattina, domenica 2 aprile 2023, a Varedo.

Sirene di notte

Intervento questa mattina a Varedo, in via Circonvallazione, per una lite in strada scoppiata intorno alle 5.30. Per cause ancora da accertare sarebbe nata un'accesa discussione tanto da richiedere l'intervento dei Carabinieri della Compagnia di Desio per sedare la lite. Sul posto anche l'ambulanza della Croce Bianca di Cesano Maderno, attivata in codice giallo.

Incidente a Vimercate

Qualche ora prima, poco dopo le 2, si è verificato un incidente stradale tra due auto in via Carlo Galbussera a Vimercate. Sei le persone rimaste coinvolte nel sinistro di cui quattro sono rimasti feriti e trasportati in codice verde all'ospedale di Vimercate.