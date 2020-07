SIRENE DI NOTTE Risse, incidenti e intossicazioni etiliche

E’ stata una notte complicata per gli uomini del 118 che hanno dovuto soccorrere diverse persone a causa di due incidenti. Rissa in piena notte a Monza.

Sirene di notte, la cronaca

Non è stata certo una notte di riposo quella appena passata da volontari e medici del 118 che sono intervenuti su tutto il territorio provinciale. A mezzanotte e un quarto in piazza della stazione a Meda una donna di 46 anni è stata aggredita: sul posto un’ambulanza in codice giallo. La vittima dell’aggressione è stata portata in codice giallo all’ospedale di Desio. A Monza da mezzanotte e mezza fino alle 3 ci sono state due risse e un intervento per una persona ubriaca: in via Cavallotti è stato recuperato un 18enne ubriaco portato successivamente all’ospedale San Gerardo in codice verde. Poco dopo in via Ernesto Canesi una 32enne è stata soccorsa in codice giallo a causa di un evento violento, dove sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Monza. Poco prima delle tre è intervenuta un’ambulanza in via Bergamo sempre a Monza a causa di una rissa.

Due incidenti nel cuore della notte

La nottata è continuata con due incidenti stradali, uno a Concorezzo e l’altro a Burago Molgora. A Concorezzo intorno alle 2.30 un ragazzo di 23 anni è finito contro un ostacolo lungo la strada provinciale Monza Trezzo: dopo l’intervento dell’ambulanza è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Vimercate. Intorno alle 4.30 una ragazza di 24 anni è finita contro un ostacolo lungo viale Montegrappa. Sul posto i vigili del fuoco e un’ambulanza. La giovane non è stata trasportata in ospedale.