Sirene di notte: tre aggressioni tra Carate e Seregno

Tre aggressioni si sono verificate questa notte tra Seregno e Lissone, un uomo e una donna sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.

Aggressioni nella notte

Il primo episodio si è verificato a Carate Brianza, poco dopo le 23 in viale Trento e Trieste. Come riporta il sito dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, l'evento violento ha coinvolto una donna di 35 anni. Inizialmente i soccorsi sono stati attivati in codice di giallo. Sul posto è arrivata l'ambulanza della Croce Bianca di Biassono che ha verificato le condizioni della donna, poi trasportata in codice verde all'ospedale di Carate per essere sottoposta agli accertamenti del caso. I Carabinieri della Compagnia di Seregno si stanno occupando di ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Ferito un uomo a Seregno

La seconda aggressione è accaduta a Seregno, all'alba, precisamente intorno alle 5.30 in piazza Prealpi. Coinvolto un uomo di 28 anni che è stato soccorso da un'ambulanza del Seregno Soccorso poi trasportato in ospedale in codice verde. Anche in questo caso i rilievi sono stati eseguiti dai Carabinieri della Compagnia di Seregno.