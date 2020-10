SIRENE DI NOTTE Un ribaltamento e un’intossicazione etilica

Notte movimentata per i soccorritori del 118 che hanno dovuto intervenire a Carate Brianza per un ribaltamento e anche per due intossicazioni etiliche.

Sirene di notte, gli interventi principali

E’ stata un notte ricca di interventi per i volontari e medici del 118 che hanno dovuto intervenire intorno all’una di notte per una intossicazione etilica: protagonista una 16enne di Limbiate che è stata soccorsa in via Filippo Turati in codice giallo. Dopo i primi soccorsi sul posto, la giovane è stata portata all’ospedale di Desio dove è stata ricoverata in codice giallo.

Un ribaltamento a Carate Brianza

Intorno alle 3 e mezza i volontari sono dovuti intervenire in codice rosso in via Trento e Trieste a Carate Brianza per il ribaltamento di un’auto: coinvolto un ragazzo di 21 anni. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri della compagnia di Seregno per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il ragazzo non è stato trasportato in ospedale. Poco dopo un altro incidente ha coinvolto una 21enne lungo viale Elvezia, nel tratto fra Lissone e Muggiò: la giovane si è scontrata contro un altro mezzo. Le ambulanze sono intervenute in codice giallo: sul posto anche la Polstrada. La ragazza è stata portata al San Gerardo in codice verde.

Intossicazione etilica per una giovanissima

I medici e i volontari del 118 sono dovuti intervenire intorno alle 3.30 di notte a Carate Brianza: una ragazza di 22 anni è stata soccorsa con una intossicazione etilica in via della Valle. La giovane soccorsa in codice giallo è stata portata all’ospedale di Desio dove le sue condizioni sono migliorate poco dopo.

