Situazione Covid a Usmate Velate: casi positivi in costante aumento. Dall’inizio della pandemia sono 657 i cittadini contagiati e si contano 14 decessi.

Dall’inizio della pandemia ad oggi, sono complessivamente 657 i cittadini residenti a Usmate Velate che hanno contratto il Covid-19 per una percentuale complessiva che supera il 6%; un numero che ingloba anche le 14 persone purtroppo decedute. Il dato degli attuali positivi è leggermente in crescita rispetto a quello registrato la scorsa settimana: i contagi sono attualmente 92, 10 in più di quelli del 6 marzo.

Da lunedì zona rossa

Il virus colpisce persone di ogni età compresi, purtroppo, anche bambini e ragazzi. La maggior parte degli attuali positivi si trova al proprio domicilio, ma una ristretta minoranza è soggetta a cure nelle strutture ospedaliere preposte. Con l’introduzione della Zona Rossa a partire da lunedì 15 marzo, anche Usmate Velate sarà soggetta alle restrizioni previste a livello regionale.