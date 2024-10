Gli agenti della Polizia Locale di Cesano Maderno, nella giornata di martedì 1 ottobre, hanno smantellato due postazioni di spaccio nell’ambito dei servizi legati al Progetto Groane 2024.

Smantellate due postazioni di spaccio a Cesano Maderno

Cinque operatori della Polizia Locale, insieme al Comandante Gabriele Caimi, hanno effettuato controlli nelle aree boschive adiacenti via Groane, nei parchi e nella stazione cittadina. Durante le perlustrazioni è stata individuata una prima postazione di spaccio, che è stata prontamente smantellata e dove è stata recuperata anche una bicicletta di marca pregiata, risultata di provenienza furtiva e che sarà restituita al legittimo proprietario.

I controlli si sono estesi ad altre aree e parchi cittadini, frequentati anche da molti giovani, in cui è stato individuato un altro spacciatore che, appena visti gli agenti in uniforme, si è dato alla fuga su un monopattino elettrico. L’inseguimento per le vie cittadine, a piedi ed in auto da parte della Polizia Locale, è stato successivamente interrotto per non mettere a repentaglio l’incolumità dei cittadini quando lo spacciatore, abbandonando il monopattino e saltando la recinzione, si è gettato sulla massicciata ferroviaria fuggendo sui binari, mischiandosi ai passeggeri presenti in stazione. Le

ricerche sono proseguite nei dintorni della stazione e proseguiranno nei prossimi giorni al fine di individuare e identificare il soggetto.

Fino al 7 novembre prossimo proseguiranno le attività del Progetto Groane 2024 di Regione Lombardia, sia con altri interventi previsti da parte della Polizia Locale di Cesano Maderno sia con interventi congiunti con i Comandi dei Comuni limitrofi.