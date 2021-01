Smarter Italy, Concorezzo è ufficialmente un “borgo del futuro”. L’adesione al progetto è stata celebrata con la visita in paese del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.

Finanziamento da oltre 90 milioni di euro

Quella di oggi, venerdì 15 gennaio 2021, è stata una mattinata storica per Concorezzo. Il Comune, unico in Lombardia, ha infatti annunciato ufficialmente la partecipazione al progetto “Smarter Italy”: avviato a gennaio 2019, il progetto è promosso dal Ministero dello Sviluppo economico, dal Ministero dell’Università e della ricerca e dal Ministero per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione ed è volto a migliorare la vita dei cittadini attraverso soluzioni innovative in diversi settori come la mobilità e la tutela dell’ambiente. L’annuncio è stato celebrato dalla presenza in paese del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, che ha partecipato alla conferenza stampa andata in scena in Municipio: al suo fianco il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio, il deputato della Lega Massimiliano Capitanio, il Chief Innovation Officer Dipartimento trasformazione digitale – Ministero per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione Davide Falasconi e il vicepresidente della Provincia di Monza e Brianza Riccardo Borgonovo. Nello specifico le azioni, che verranno finanziate dal Governo con un totale di oltre 90 milioni di euro, saranno incentrate su sperimentazione e sviluppo di soluzioni tecnologiche emergenti in quattro aree di intervento: smart mobility, valorizzazione economica e turistica dei beni culturali, benessere sociale per migliorare lo stato psico-fisico dei cittadini e protezione dell’ambiente.

“Un grande orgoglio”

Ovviamente molto soddisfatto il sindaco Mauro Capitanio, che ha commentato con parole entusiastiche l’ingresso di Concorezzo in una nuova realtà.

“Per Concorezzo far parte dei Borghi del Futuro rappresenta una straordinaria occasione di crescita e sviluppo, che possiamo tranquillamente definire storica per il nostro Comune – ha spiegato il primo cittadino – Grazie all’adesione del progetto governativo potremo infatti risolvere in modo innovativo e senza gravare sulle casse comunali alcuni aspetti critici del nostro territorio. Le soluzioni che verranno trovate e concretizzate a Concorezzo diventeranno per gli altri Comuni italiani modelli da applicare in caso di necessità simili”.

Sono circa una dozzina i Comuni italiani selezionati dai responsabili del progetto “Smarter Italy”: questi Comuni, come spiegato dal Ceo Davide Falasconi, fungeranno da “laboratori in cui sperimentare soluzioni innovative da poter estendere a tutto il territorio nazionale”. La presenza di Concorezzo è stata accolta con grande favore anche dal presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.

“La pandemia ha accelerato alcuni processi già in atto e che riguardano la digitalizzazione di diverse aree della nostra vita – ha dichiarato il Governatore – Basti pensare allo smart working: solo un anno fa se ne parlava come di una possibilità remota, ora purtroppo è diventata un’esigenza. Iniziative come queste sono fondamentali e siamo molto contenti di avere un borgo come Concorezzo in rappresentanza della nostra Regione”.

La visita al centro sportivo

Al termine della conferenza stampa in Municipio il Presidente Fontana ha fatto visita al centro sportivo di via Pio X, dove sono in corso i lavori di rifacimento della pista di atletica, effettuati proprio grazie ai fondi ricevuti da Regione Lombardia. Il Governatore ha incontrato i dirigenti dell’Atletica Concorezzo, che hanno donato al Presidente una maglietta, un gagliardetto e alcune mascherine con i colori della società.

