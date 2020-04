Smercio di droga, arrestato uno spacciatore

Smercio di droga, i Carabinieri arrestano uno spacciatore in via Silone a Desio. Si tratta di un marocchino.

Spaccio di droga a Desio, arrestato marocchino

Gli uomini dell’Arma in perlustrazione hanno notato una Fiat Punto entrare in via Silone, alla periferia della città. Dopo aver fermato la vettura, il conducente ha azionato le quattro frecce. I militari, fiutando qualche possibile illecito, hanno atteso, monitorando i movimenti. Dopo poco, è spuntata una Mercedes fiammante che ha affiancato la Punto. I carabinieri, rendendosi conto dello scambio di droga e soldi, si sono fatti avanti. Hanno fermato prima il cliente. Lo spacciatore, per farla franca, ha pensato bene di sdraiarsi sui sedili posteriori, credendo di non essere visto. Non è stato così.

I Carabinieri hanno proceduto ai controlli

Il marocchino, 22 anni, domiciliato a Desio, aveva con sé altre due dosi di cocaina, 130 euro, un vecchio cellulare che serviva per prendere le ordinazioni, schede telefoniche e un bancomat di dubbia provenienza, su cui sono in corso le indagini. La Mercedes, un’auto da 30mila euro intestata ad un altro prestanome, è stata posta sotto sequestro. Oltre alla vettura anche la droga.

TORNA ALLA HOME