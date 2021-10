Soccorritori e Vigili del fuoco al lavoro per un 43enne caduto nei boschi di Camparada

Notizia in aggiornamento

Soccorsi allertati alle 10 di questa mattina. Sul posto anche l'elisoccorso.

Ambulanza, elisoccorso e Vigili del fuoco sono al lavoro in questi minuti per soccorrere un uomo di 43 anni, vittima di una caduta nella zona dei boschi di Camparada.

Caduta nei boschi di Camparada: soccorso un 43enne

Secondo quanto è stato possibile accertare fino ad ora, il 43enne era a caccia insieme ad altri amici quando, a causa di una caduta, non è più riuscito ad alzarsi e camminare. La chiamata al 118 è scattata alle 10 da parte dei compagni di battuta. Sul posto sono intervenuti i volontari della croce bianca di Besana, l'elisoccorso, i Carabinieri e i Vigili del fuoco.

Nessuna grave conseguenza

L'intervento, inizialmente classificato in codice giallo, è stato fortunatamente derubricato in codice verde. L'elisoccorso, arrivato precauzionalmente da Milano vista la zona impervia che ha reso complicate le operazioni di recupero, è infatti ripartito vuoto in quanto le condizioni del 43enne non desterebbero particolare preoccupazione. Per lui una caviglia rotta e un bello spavento.