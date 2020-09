Soccorritori impegnati tra malori e intossicazione etilica SIRENE DI NOTTE

Soccorritori del 118 impegnati tra malori e intossicazione etilica nella notte tra sabato 19 e domenica 20 settembre 2020.

Intossicazione etilica a Monza

All’una di notte in via Lecco a Monza una 17eenne è stata soccorsa in codice giallo e trasportata in ambulanza all’ospedale San Gerardo di Monza, in un più rassicurante codice verde. Aveva accusato un malore per via di una intossicazione etilica.

Malori a Cesano, Bovisio e Lentate

Meno di dieci miniti prima un’ambulanza della Croce Bianca di Seveso è intervenuta a Cesano Maderno, nella centralissima via Borromeo, dove un 27enne ha accusato un malore ed è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Desio per gli accertamenti del caso.

Malore anche in via Vittorio Veneto a Bovisio Masciago, dove intorno alle 3.30 un 30enne è finito in ospedale, a Paderno Dugnano, in codice giallo, sempre a bordo di un’ambulanza della Croce Bianca Seveso. In contemporanea la Croce Rossa Lentate correva in via Nazionale dei Giovi di Lentate per una 21enne. La ragazza, che ha accusato un malore, è stata trasportata all’ospedale di Saronno.