Sola, in stazione da diverse ore, con addosso un pigiama e una giacca pesante. Diceva di dover sfuggire ad un pericolo e di dover prendere un treno per Napoli. In tanti l'hanno notata domenica pomeriggio in stazione a Seregno e, dopo diverse ore, sono state avvisate le Forze dell'ordine.

Soccorsa in stazione un'anziana in stato confusionale

La donna, classe ’41 e residente in città, come detto si trovava sul posto da diverse ore e dichiarava di dover prendere un treno per Napoli per sfuggire a un presunto pericolo, in realtà inesistente.

Dai successivi accertamenti effettuati tramite la Centrale Operativa – in quanto la donna era priva di documenti – è emerso che vive da sola, senza contatti con i familiari, ed è già in cura presso una struttura sanitaria pubblica per una patologia nota. Un vicino di casa ha confermato la sua condizione di isolamento e fragilità. Inoltre, si è appreso che la donna è seguita da tempo dai servizi sociali comunali e da una tutrice, già contattati, che si prodigavano per offrirle l’assistenza necessaria.

Gli agenti hanno quindi accompagnato la donna presso la propria abitazione, dopo i controlli di rito eseguiti dal personale sanitario del 118, assicurandosi che non vi fossero ulteriori rischi per la sua incolumità e rimanendo sul posto fino a quando la signora prendeva coscienza dell’assenza di pericoli. È stata, infine, inviata una segnalazione alla struttura sanitaria di riferimento per ulteriori verifiche sulle condizioni della donna.

(foto archivio)