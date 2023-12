Intervento di ambulanza e automedica questa mattina intorno alle 10 in via Leopardi a Briosco.

Soccorsi a Briosco per un infortunio sul lavoro

Secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza l'intervento è scattato per prestare soccorso a un uomo, la cui età al momento non è nota, rimasto infortunato in un impianto lavorativo sito proprio in via Leopardi.

La macchina dei soccorsi si è inizialmente messa in moto in codice rosso, poi, una volta effettuate le prime valutazioni sanitarie sul posto, l'intervento è stato derubricato in codice giallo e l'uomo trasportato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso.

Oltre al personale del 118 in via Leopardi sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Seregno, i Vigili del fuoco e il personale di Ats Brianza per le opportune verifiche in merito alla dinamica dell'infortunio.

(foto archivio)