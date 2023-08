Intervento dei soccorsi questa mattina, martedì 29 agosto, a Camparada a causa di un incidente.

Soccorsi a Camparada per un ciclista investito

Secondo quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza il sinistro si è verificato intorno alle 9 in viale Grigna. Qui, per cause ancora da chiarire, un ciclista di 71 anni sarebbe stato investito da un mezzo in transito. Immediatamente si è messa in moto la macchina dei soccorsi: sul posto si sono portati i volontari di Avps Vimercate in codice rosso - inizialmente infatti le condizioni del ciclista sono apparse molto serie - insieme all'automedica e ai Carabinieri.

Una volta giunti in via Grigna i soccorritori si sono occupati dei primi accertamenti sanitari che fortunatamente hanno escluso conseguenze gravissime per il 71enne: l'intervento di soccorso è stato derubricato in codice giallo e il 71enne trasportato nel più vicino ospedale.

Sono in corso i rilievi di rito che consentiranno alle forze dell'ordine di accertare con precisione la dinamica del sinistro.