I soccorsi

Il sinistro è avvenuto poco prima delle 17 lungo la Nazionale dei Giovi.

Incidente nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 14 marzo, sulla Nazionale dei Giovi a Cesano Maderno.

Soccorsi a Cesano dopo un incidente auto moto

Il sinistro è avvenuto circa un quarto d'ora prima delle diciassette e avrebbe convolto un'auto e una moto. Ad avere necessità di cure immediate è stato un 46enne immediatamente soccorso dal personale del 118 arrivato sul posto con due ambulanze e un'automedica.

Le condizioni del 46enne, inizialmente giudicate molto serie (codice rosso), sono fortunatamente apparse meno gravi del previsto. Dopo essere stato stabilizzato il motociclista è stato trasportato in codice giallo in ospedale. Sono in corso i rilievi di rito per chiarire nel dettaglio la dinamica del sinistro ed eventuali responsabilità.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI APPENA POSSIBILE