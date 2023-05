Intervento di ambulanza e automedica a Cesano Maderno nel pomeriggio di oggi, martedì 2 maggio, per prestare soccorso ad un bambino di 9 anni a seguito di un investimento.

Soccorsi a Cesano per un bimbo investito

In base alle informazioni fornite dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, l'incidente si è verificato poco dopo le 17 in via Roberto Cozzi dove, per cause ancora da chiarire, il bambino è stato investito da un mezzo.

Immediata è partita la chiamata al numero unico di emergenza e sul posto si sono portate in codice giallo l'ambulanza di Seregno soccorso e l'auto con il medico a bordo. Il bimbo è stato subito assistito dai volontari del 118 che lo hanno poi trasportato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. I rilievi del sinistro sono stati affidati agli agenti della Polizia locale di Cesano.