Una bambina di sei anni è stata investita questa mattina in via Dante a Renate. La piccola è stata soccorsa dai volontari della Croce rossa e poi trasportata in ospedale.

Soccorsi a Renate per una bimba investita

Sulla base delle informazioni diffuse dall’Agenzia regionale emergenza urgenza erano da poco passate le 8 e la bambina di trovava in via Dante, non lontano dal Comune, quando, in una dinamica ancora tutta da chiarire, è stata investita.

Immediatamente sul posto si sono portati i volontari della Croce rossa di Cantù assieme agli agenti della Polizia locale che si sono occupati dei rilievi. La piccola ha ricevuto le prime cure sul posto ed è stato poi disposto il trasferimento in ospedale in codice giallo.

(foto archivio)