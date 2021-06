Mancavano pochi minuti alle 8 quando in via Milano a Seregno si è verificato un incidente che ha visto coinvolte una vettura e una moto. Un 20enne è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

Soccorsi a Seregno per uno scontro auto moto: ferito centauro 20enne

In base a quanto è stato possibile accertare poco prima delle otto l'auto, un Suv della Dacia, che stava percorrendo via Milano si apprestava a svoltare a sinistra per entrare nel parcheggio del supermercato Md. Proprio in quel momento, nell'altro senso di marcia in direzione del centro cittadino di Seregno, viaggiava il 20enne in sella alla sua moto Honda.

Nel momento della svolta l'impatto con il motociclo e la conseguente chiamata ai soccorsi. Sul posto è intervenuta l'ambulanza cittadina e l'automedica: i sanitari hanno prestato le prime cure al 20enne, rimasto ferito in moto serio ma fortunatamente non in pericolo di vita. Al momento del trasporto in ospedale il giovane, che lavora presso un gommista della città, era cosciente.

Rilievi affidati agli agenti della Polizia locale di Seregno.