Incidente nella notte in Autostrada A4, nel tratto tra Cavenago e Trezzo. Due le persone soccorse.

Soccorsi in Autostrada per un incidente

In base a quanto riferisce l'Agenzia regionale emergenza il sinistro avrebbe coinvolto due auto e si sarebbe verificato intorno a mezzanotte. Due le persone coinvolte: una giovane di 26 anni e un uomo di 39.

Due le ambulanze giunte sul posto per prestare le prime cure ai due giovani. Inizialmente le loro condizioni sono apparse serie tanto i soccorsi sono giunti sul posto in codice giallo. Dopo gli accertamenti a cura del personale di Avps Vimercate i soccorritori hanno escluso conseguenze per i due ragazzi e l'intervento si è concluso in posto. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco.