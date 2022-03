Incidente

L'incidente si è verificato in via Edison poco dopo le 10.30.

Incidente stradale poco dopo le 10.30 a Meda: soccorso un 72enne.

Soccorsi in codice rosso a Meda dopo un ribaltamento

Il sinistro si è verificato alla rotonda via via Edison al confine tra meda e Seregno. Secondo quanto è stato possibile accertare fino a questo momento il 72enne era alla guida dell'utilitaria quando, probabilmente per un malore, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato.

Proprio in quel momento sono passati gli agenti della Polizia locale di Meda che subito si sono fermati a prestare soccorso. Hanno dapprima estratto dalle lamiere il 72enne per poi affidarlo subito alle cure dei volontari dell'Avis Meda arrivati nel frattempo sul posto in codice rosso. Poi hanno allertato i Vigili del fuoco e anche gli agenti della polizia locale di Seregno a cui sono stati affidati i rilievi.

Il 72enne, le cui condizioni in un primo momento erano apparse particolarmente gravi, dopo le cure degli operatori del 118 si è parzialmente ripreso ed è stato subito caricato in ambulanza e trasportato in ospedale in codice giallo per gli accertamenti del caso.