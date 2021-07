Soccorsi in codice rosso per un 18enne coinvolto in un incidente

Soccorsi in codice rosso nella serata di oggi, martedì 6 luglio, per un incidente in cui è rimasto coinvolto un ragazzo di appena 18 anni. Il sinistro intorno alle 17.30.

In base a quanto è stato possibile accertare, ma la dinamica precisa del sinistro è ancora da chiarire, il ragazzo avrebbe fatto tutto da solo. Mentre percorreva in sella alla sua moto via Seregno a Desio, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro un cordolo a bordo strada e sbattendo contro un paletto. Quest'ultimo urto lo avrebbe sbalzato contro la fiancata di un furgone parcheggiato poco lontano.

Al momento sul posto si trovano gli operatori sanitari di Seregno Soccorso e l'automedica arrivate in codice rosso. Sono presenti anche gli agenti della Polizia locale di Desio che hanno effettuati i rilievi utili a ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.

Le condizioni del ragazzo, in base a quanto riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, sarebbero particolarmente serie. Dopo le cure mediche sul posto l'ambulanza è infatti ripartita verso l'ospedale in codice rosso.