Intervento di ambulanza e automedica a Carate Brianza nella mattinata di oggi, martedì 25 maggio, per la caduta di una 14enne. I soccorsi si sono portati in via Gaggioli in codice rosso.

Soccorsi in codice rosso per una 14enne a Carate

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto ma intorno alle 10.30 di questa mattina, in base a quanto riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, la 14enne, che si trovava in via Gaggioli, non lontano dall’Istituto Scolastico Don Carlo Gnocchi, è rimasta coinvolta in una caduta al suolo.

Sul posto sono intervenuti gli operatori di Seregno Soccorso e l’automedica in codice di massima gravità. Dopo i primi accertamenti l’allarme è parzialmente rientrato: la giovane infatti è stata caricata sull’autolettiga e trasportata in ospedale in codice giallo.