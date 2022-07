E' stato trasportato all'ospedale San Gerardo in condizioni serie, ma fortunatamente non gravissime, il 19enne investito intorno a mezzanotte a Monza.

Soccorsi nella notte a Monza per un 19enne investito in bicicletta

Secondo quanto riferito dall'Agenzia regionale emergenza urgenza mancavano pochi minuti a mezzanotte quando il ragazzo, che stava percorrendo via Mauri in sella alla sua due ruote, è stato investito. Le cause e la dinamica dell'incidente al momento non sono chiare mentre Areu riferisce di aver inviato sul posto l'ambulanza dei volontari di Avps Vimercate. Le condizioni del ragazzo, medicato sul posto, sono state giudicate serie ma non gravissime e il 19enne è arrivato in Pronto soccorso al San Gerardo in codice giallo. Sul luogo dell'incidente sono invece rimasti gli agenti della Polizia locale di Monza, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione della dinamica del sinistro.

Incidente a Seregno

Intorno a mezzanotte e un quarti invece segnaliamo un altro incidente stradale, a Seregno, che ha coinvolto un'auto e una moto. In questo caso lo scontro è avvenuto in via Colombo e i volontari di Seregno soccorso sono intervenuti sul posto per prestare assistenza medica ad un 53enne le cui condizioni fortunatamente non sarebbero gravi. L'uomo è stato infatti trasportato in ospedale a Desio in codice verde. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Seregno.