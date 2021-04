Al parco soccorso un 17enne per intossicazione etilica

Al parco 2 Giugno di Seregno soccorso un 17enne che ha accusato un malore, probabilmente per intossicazione etilica. Il ragazzo è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Desio.

Intorno alle 18.30 di questo pomeriggio, giovedì 1 aprile, il personale del 118 ha soccorso un ragazzo di 17 anni colto da malore mentre si trovava nel parco 2 Giugno alla Porada di Seregno. Il minorenne, che era in compagnia di amici, si è accasciato e alcuni passanti hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono arrivate due pattuglie della Polizia locale, che hanno allontanato i numerosi presenti dal vialetto sul quale era riverso a terra il giovane, in attesa dell’ambulanza. Gli agenti hanno presidiato via Alessandria per agevolare l’ingresso del mezzo di soccorso nell’area verde, molto affollata in quel momento a dispetto della Zona rossa per il contenimento della pandemia da Covid.

I soccorsi del personale del 118

Al parco è arrivata l’ambulanza della Croce Rossa di Cusano Milanino, attivata dalla centrale operativa del 118 in codice rosso. Il personale sanitario ha prestato le prime cure al giovane sdraiato a terra, prima di caricarlo in ambulanza e trasportarlo in sirena all’ospedale di Desio in codice giallo. Secondo alcuni presenti nel parco, il giovane che risiede a Carate avrebbe avvertito il malore già verso le 17, probabilmente per intossicazione alcolica come riferisce l’Agenzia di emergenza urgenza del 118.