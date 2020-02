Soccorso Alpino salva un seregnese ferito in montagna

Brutta avventura in montagna per un seregnese di 68 anni. L’uomo è scivolato ed è rimasto ferito ad una gamba. E’ intervenuto il soccorso alpino.

Seregnese rimane ferito in montagna: interviene il soccorso alpino

Nel pomeriggio di giovedì 20 febbraio 2020 alle ore 15 i tecnici del CNSAS, VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna, sono stati attivati da Soreu delle Alpi nel comune di Madesimo, in località Zerbi, a 1600 metri circa di quota, per un uomo di Seregno di 68 anni, scivolato durante una passeggiata su un tratto in cui era presente neve ghiacciata. Ha riportato un trauma a una gamba e ha chiesto aiuto. Presentava una frattura esposta della tibia.

Una volta medicato e immobilizzato, è stato trasportato con la barella per circa 200 metri fino all’ambulanza. È stato portato in piazzola e poi con l’elicottero di Sondrio trasferito in ospedale. Sono intervenuti in totale sei soccorritori del Cnsas e due militari del Soccorso alpino Guardia di finanza.