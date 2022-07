Intervento di soccorso nella notte appena trascorsa a Lissone per un malore causato da una intossicazione.

Soccorso e trasportato in ospedale per una intossicazione

In base a quanto è stato diffuso dall'Agenzia regionale emergenza urgenza pochi minuti prima dell'una un'ambulanza della Croce azzurra di Trezzo si è portata in via Micca, nel centro lissonese, dove è stato soccorso un 53enne che si sarebbe sentito male a seguito di una intossicazione. I volontari della sezione trezzese hanno subito prestato le prime cure all'uomo per poi trasportarlo all'ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo.

Sempre nella notte, poco dopo mezzanotte e mezza un'ambulanza della Croce bianca di Giussano si è portata a Carate, in via Vergani, dove poco prima una giovane di 25 anni era rimasta lievemente ferita a seguito di una caduta. E' stata trasportata in ospedale a Desio in codice verde.

Incidenti ieri sera a Giussano e Sulla Statale 36

Nella tarda serata di ieri invece segnaliamo un incidente avvenuto in via Parini a Giussano: si tratterebbe di uno scontro tra auto in cui fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Alle 21.44 invece i volontari della Croce rossa di Cinisello, oltre agli agenti della Polizia stradale di Milano e ai Vigili del fuoco, si sono portati sulla Statale 36. all'altezza dell'uscita di Lissone dove è avvenuto un ribaltamento. Soccorsi due giovani di 23 e 25 anni, fortunatamente in maniera non grave.