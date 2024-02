E' stato soccorso dal 118 in via Puccini a Giussano. L'uomo, un 37enne albanese, era in stato di incoscienza a causa dell'albuso di alcolici. All'arrivo i Carabinieri hanno scoperto che era destinatario di un ordine di carcerazione. Il fatto è accaduto nel fine settimana.

Soccorso in strada in stato di incoscienza per abuso di alcool, doveva essere in carcere

In particolare i Carabinieri sono intervenuti alle 5 del mattino in via Puccini a seguito di un sinistro stradale e hanno inizialmente accertato che l'uomo era stato soccorso dai sanitari del 118 in stato di incoscienza indotto da abuso di alcolici, poco distante dal luogo in cui un’autovettura Mercedes classe B era andata autonomamente a collidere contro il muro di un’abitazione privata.

Una volta dimesso dall’ospedale, i Carabinieri hanno condotto il 37enne in caserma per ulteriori accertamenti e hanno verificato che, con generalità diverse da quelle fornite, era destinatario di un ordine di carcerazione per l’espiazione della pena di 1 anno e 5 mesi di reclusione per il reato di estorsione commessa nel 2012. Ordine al quale si era finora sottratto.

Era destinatario anche di un provvedimento di espulsione

Al termine delle formalità, l’albanese è stato portato in carcere a Monza. Lo stesso 37enne è stato altresì denunciato per aver violato l’espulsione di cui era stato destinatario nel mese di novembre 2015, con divieto di fare rientro in Italia per il periodo di 10 anni.

Sottoposto a perquisizione personale, il predetto è stato anche trovato in possesso di un coltello e pertanto deferito per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere.

