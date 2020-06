Soccorso in strada per intossicazione etilica SIRENE DI NOTTE

Un uomo di 41 anni è stato soccorso in strada a Desio nella notte tra domenica e oggi, lunedì 1 giugno.

Soccorso in strada per intossicazione etilica

In base alle informazioni diffuse dall’Agenzia regionale emergenza urgenza i soccorsi sono stati allertati poco dopo mezzanotte e mezza. Sul posto, in via Milite Ignoto, sono giunti i volontari della Croce Rossa locale e i Carabinieri della Compagnia di Desio. Per il 41enne, dopo le prime cure da parte dei sanitari, non è stato disposto il trasporto in ospedale.

Due eventi violenti nella serata di ieri

Nella serata di ieri, domenica, segnaliamo invece due eventi violenti classificati da Areu come aggressioni.

I volontari del soccorso vimercatese sono intervenuti a Bernareggio intorno alle 23.30 per soccorrere un 19enne in via Garibaldi. Con loro sono arrivati sul posto anche i Carabinieri. Fortunatamente il ragazzo non ha avuto bisogno del trasporto in ospedale.

E’ stato invece accompagnato in ospedale a Desio in codice verde il giovane di 21 anni soccorso alle 23.39 a Carate Brianza, in via Colombo. Anche in questo caso Areu specifica che si è trattato di un intervento di soccorso a seguito di una aggressione. Il 21enne è stato visitato sul posto dai volontari di Seregno Soccorso e poi trasportato nel presidio ospedaliero. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Seregno.

TORNA ALLA HOME