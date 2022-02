Seregno

Sul posto l'autopompa del distaccamento di Carate e i mezzi del distaccamento di Desio.

Soccorso persona, intervengono i Vigili del Fuoco. L'intervento è stato effettuato questo pomeriggio a Seregno in via Palestro.

La chiamata per attivare l'intervento è arrivata intorno alle 16.30. Le squadre dei pompieri si sono portate in via Palestro dove si sono messi immediatamente al lavoro per soccorrere una persona all'interno di un'abitazione. L'intervento è stato effettuato in collaborazione con le squadre del 118. Per riuscire a raggiungere la persona rimasta intrappolata, hanno usato una scala e tagliato le inferriate. Sul posto sono intervenute l'autopompa del distaccamento di Carate e i mezzi del distaccamento di Desio.