Soccorso un 18enne caduto lungo il Sentiero Felice

Un ragazzo si è fatto male lungo il sentiero sterrato ed è stato trasportato in ospedale

Un ragazzo di 18 anni si è infortunato lungo il Sentiero Felice di Besana in Brianza ed è stato soccorso dai Vigili del fuoco.

Infortunio lungo il Sentiero Felice

Squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza sono intervenute ieri (mercoledì 1 aprile 2026) per il soccorso di una persona infortunata, avvenuto alle 13,30 lungo il sentiero sterrato all’altezza di via Visconta. Si tratta di un ragazzo di 18 anni che si è fatto male lungo il Sentiero Felice, un percorso ad anello, lungo tre chilometri, che comincia e si conclude in frazione Naresso.

I soccorsi

Il 18enne è stato soccorso dalla Croce Verde di Bovisio Masciago e trasportato dai vigili del fuoco lungo il sentiero fino a raggiungere l’ambulanza, per poi essere portato in ospedale a Desio in codice verde per gli accertamenti del caso. Sul posto ha operato l’APS di Seregno (Autopompa Serbatoio) e il carro SAF (Speleo-Alpino-Fluviale) dalla centrale di Monza.

Il servizio sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 7 aprile 2026.