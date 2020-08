Soccorso un 18enne per una caduta e una 48enne per un malore SIRENE DI NOTTE

Soccorso un 18enne per una caduta e una 48enne per un malore. Interventi di soccorso a Desio e a Veduggio con Colzano.

Una 48enne soccorsa per malore

La donna, in base a quanti riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza, si è sentita male in via Monte Grappa a Veduggio con Colzano, intorno all’una trenta. Sul posto sono arrivati in breve tempo i volontari della croce verde di Besana che, dopo e cure sul posto, hanno trasportato la 48enne in ospedale a Vimercate. Le sue condiziono non desterebbero preoccupazione.

18enne caduto a Desio

Intorno alle quattro invece a Desio, in via Roma, è stato soccorso un ragazzo di 18 anni. In base a quanto si apprende dal sito di Areu il giovane sarebbe rimasto vittima di una caduta, fortunatamente non grave. I volontari della Croce rossa di Desio, dopo le cure sul posto, lo hanno trasferito in ospedale a Desio in codice verde.

