Soccorsa una adolescente per intossicazione etilica

Allarme a Desio dove una adolescente di 16 anni è stata soccorsa per intossicazione etilica dopo aver alzato troppo il gomito

L’allarme per intossicazione etilica

L’allarme è scattato poco prima delle 19.30 da via Lombardia, nel centro di Desio, a poca distanza dal Comune. Una adolescente di 16 anni aveva bevuto troppo e mostrava chiari segni di una grave forma di intossicazione etilica. Tanto che l’allarme è scattato in codice rosso e sul posto, oltre ai Carabinieri della Compagnia di Desio, sono sopraggiunte anche un’ambulanza e un’automedica. I soccorritori hanno prestato le prime cure direttamente sul posto e fortunatamente, con il passare dei minuti, le condizioni della ragazza sono migliorate tanto che l’intervento è stato declassato da rosso a giallo. La sedicenne è stata trasportata in ospedale, a Desio