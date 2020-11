Soldi dal Pirellone per il restauro della chiesa di Montesiro

Un’ottima notizia per la comunità montesirese: il progetto per l’intervento di messa in sicurezza e di restauro della facciata della chiesa parrocchiale è stato ammesso al finanziamento di Regione Lombardia.

Soldi per il restauro

Il Pirellone coprirà metà della somma necessaria all’intervento di restauro della chiesa della frazione di Besana, con un contributo di 40 mila e 948 euro. «Di questi 20 mila e 474 euro saranno erogati entro la fine del 2020, mentre gli altri 20 mila e 474 euro saranno stanziati nel 2021», ha spiegato il consigliere regionale e comunale Alessandro Corbetta (Lega).

Il dicembre dello scorso anno il parroco, don Mauro Malighetti, aveva presentato ai fedeli il primo intervento sull’edificio sacro della frazione, mirato alla risoluzione delle criticità più urgenti (messa in sicurezza delle porzioni pericolanti) e portato a termine grazie anche alla generosità dei montesiresi. Era parte di un progetto più ampio, già autorizzato da Curia e Soprintendenza. Ne era seguita la richiesta di finanziamento alla Regione, tramite il bando 2019 per la riqualificazione degli enti ecclesiastici.

«Inizialmente era stato ammesso in graduatoria, ma non aveva potuto accedere al finanziamento regionale per esaurimento dei fondi messi a disposizione. Grazie all’azione politica della Lega e dell’assessore regionale alla Cultura Stefano Bruno Galli, il bando è stato rifinanziato per permettere l’accesso anche a quei progetti che erano rimasti esclusi – ha continuato Corbetta – Una bella notizia, in un momento difficile, per Montesiro e per tutta la Comunità di Santa Caterina. Anche grazie al sostegno concreto della Regione, verrà data nuova vita e nuovo splendore alla chiesa di San Siro».

