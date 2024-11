Smaltisce solventi nelle caditoie, operaio denunciato

In centro a Seregno smaltisce dei solventi nelle caditoie dell'acqua piovana: nei guai un operaio 48enne residente in città.

Un forte odore di solventi

Nei giorni scorsi alcuni residenti di via San Pietro a Seregno avevano segnalato un forte odore di solvente proveniente dalle caditoie, contattando quindi la Centrale operativa della Polizia Locale. Gli agenti, intervenuti sul posto, hanno rilevato lo stesso odore segnalato dai residenti e hanno avviato una ricerca per individuarne la fonte. Hanno quindi osservato che nel complesso edilizio erano in corso dei lavori di ristrutturazione presso un esercizio commerciale, terminati da poco con la verniciatura dei locali.

Deferito un 46enne

Dopo aver rintracciato un operaio (M.C., classe 1978, residente a Seregno), gli agenti hanno chiesto spiegazioni. L’uomo ha dichiarato di aver utilizzato dei solventi per pulire i pennelli al termine dei lavori di verniciatura e di aver smaltito i residui nelle caditoie dell’acqua piovana. Le verifiche sui sistemi di videosorveglianza privata del complesso hanno confermato la sua dichiarazione. L’operaio è stato quindi deferito all’Autorità giudiziaria per il reato di abbandono di rifiuti pericolosi.