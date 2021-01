“Sono negazionista, mai messo la mascherina”. Un 65enne è stato sanzionato dagli agenti di polizia al parco di via Togliatti a Rho. Come si legge su Prima Milano Ovest, il “negazionista” si è scusato promettendo di andare subito a casa a prendere un dispositivo di protezione.

“Io sono un negazionista, la mascherina non l’ho mai indossata”: con queste parole un uomo di 65 anni ha risposto venerdì 29 gennaio agli agenti di Polizia di Rho che lo avevano avvicinato al parco di via Togliatti. L’uomo è stato così sanzionato con una multa di 400 euro ai sensi dell’articolo 4 legge 35/2020.

I fatti si sono svolti in tarda mattinata: un uomo che in compagnia di altre due persone, tutti osservando le distanze ed indossando le mascherine, ha indicato agli operatori di polizia un’altra persona poco distante che non indossava alcun dispositivo di protezione come previsto dalle ordinanze anti Covid.

Avvicinato dai poliziotti, ha dunque spiegato loro perché non portava alcuna mascherina.

Dopo essere stato multato, il 65enne è stato redarguito sulla necessità della propria autotutela e del rispetto dell’altrui incolumità: al termine della redazione del verbale l’uomo si è scusato riferendo che si sarebbe recato tempestivamente presso la propria abitazione per procurarsi una mascherina.