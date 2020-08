Sorpresa a Correzzana: pausa caffè… con il campione del mondo di ciclismo

Vi è mai capito di prendere un caffè insieme a un pluricampione del mondo? Sì, se abitate a Correzzana, dove lo scorso venerdì il leggendario Peter Sagan ha fatto tappa per una breve sosta durante gli allenamenti.

Caffè con Vista

Il tre volte vincitore della Coppa del Mondo di ciclismo ha deciso di godersi un piccolo momento di relax al “Vista Caffè” insieme ai suoi compagni di squadra della “Bora-Hansgrohe”. Tra loro anche gli atleti che hanno preso parte alla Milano-Sanremo del giorno seguente, come Cesare Benedetti, Oscar Gatto e Daniel Oss. Grande, ovviamente, la sorpresa non solo per i titolari del locale di via Kennedy, ma anche per i tanti avventori amanti delle due ruote che hanno colto l’occasione per scattare la classica foto ricordo insieme a Sagan e compagni.

Altre squadre in Brianza

Contenti della gradita visita i titolari del bar, Vincenzo Ieraci e Simone Crippa, che tutto si sarebbero aspettati fuorché di servire il caffè a una vera e propria leggenda del ciclismo moderno. La foto di gruppo è stata successivamente pubblicata sui profili social da Riccardo Magrini, ex ciclista, dirigente sportivo e attualmente tra i più apprezzati commentatori televisivi, presente anche lui insieme alla comitiva insieme al giornalista Sandro Sabatini. In vista della celebre competizione nostrana, sono state comunque diverse le squadre notate in Brianza e dintorni come ad esempio la “Bahrain-Merida”, la “Soudal-Lotto” e la “CCC”. La “Bora” ha invece scelto proprio Correzzana come luogo di ristoro durante la preparazione.

