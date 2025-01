Nella mattinata di venerdì 17 gennaio 2025, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Seregno hanno arrestato in flagranza di reato un 19enne residente in città, accusato di cessione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Sorpreso a cedere droga e arrestato

Durante un servizio di controllo finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti, i militari sono intervenuti immediatamente in via Vivaldi, sorprendendo un giovane mentre cedeva oltre 6 grammi di hashish in cambio di 35 euro. Il 19enne, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato trovato in possesso di ulteriori 4 grammi circa della stessa sostanza, suddivisi in due dosi custodite nelle tasche del giubbotto.

La perquisizione nell'abitazione

La perquisizione, estesa alla sua abitazione, ha consentito di rinvenire ulteriori 5 grammi circa di hashish e un bilancino di precisione. Nel corso dell’operazione, il giovane è stato anche deferito in stato di libertà per ricettazione, poiché trovato in possesso di documenti d’identità appartenenti a una donna 62enne residente a Giussano, che ne aveva denunciato il furto lo scorso 3 dicembre 2024.

La ragazza che aveva acquistato la droga è stata segnalata alla Prefettura di Monza Brianza quale assuntrice di sostanza stupefacente.

L’intera sostanza stupefacente, il materiale per il confezionamento e i documenti rinvenuti sono stati sequestrati e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Ora è ai domiciliari

All’esito dell’udienza con rito direttissimo, avvenuta nella mattinata successiva, nei confronti dell’arrestato è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari.