Sorpreso a rubare nel magazzino di una pizzeria, ladro arrestato

Sorpreso dai Carabinieri a rubare nel magazzino di una pizzeria di Varedo, ladro arrestato. E’ successo nella mattinata di giovedì 11 dicembre. Gli uomini della Sezione Radiomobile della Compagnia di Desio, con il supporto della Stazione di Nova Milanese, hanno arrestato in flagranza di reato un 46enne italiano, domiciliato in provincia di Monza e Brianza, che dovrà rispondere di furto aggravato all’interno dell’attività di via Stelvio.

Ladro sorpreso mentre ruba generi alimentari e alcolici

Ad allertare i Carabinieri e a richiedere l’intervento, è stato il titolare della pizzeria, insospettito dall’attivazione del sistema d’allarme e dalla momentanea indisponibilità del sistema di videosorveglianza. Giunti tempestivamente sul posto, i militari hanno riscontrato i segni di effrazione su due porte di accesso secondarie e, nel corso della perlustrazione, hanno sorpreso l’uomo all’interno del magazzino mentre si appropriava di generi alimentari e numerose bottiglie di alcolici, già sistemate in uno zaino.

In auto trovati arnesi da scasso e una dose di eroina

Gli accertamenti hanno permesso ai Carabinieri di individuare, nei pressi dell’area, un’autovettura collegata al fermato, all’interno della quale sono stati trovati ulteriori prodotti alimentari sottratti, oltre a numerosi attrezzi da scasso e una dose di sostanza stupefacente del tipo eroina. La refurtiva, che supera i duemila euro, è stata interamente restituita al proprietario dell’esercizio commerciale, mentre gli strumenti rinvenuti e la sostanza stupefacente sono stati sequestrati.

Per il 46enne disposti gli arresti domiciliari

L’arrestato, già noto alle Forze dell’ordine, si trova agli arresti domiciliari, su disposizione del Pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Monza. All’esito dell’udienza di convalida, il giudice ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.