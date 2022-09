Sorpreso con 23mila euro in contanti e un chilo di droga: 20enne in manette

Giovane sorpreso con più di un chilo di Hashish e 23mila euro in contanti: ventenne brianzolo arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Monza.

Nel corso di un servizio di perlustrazione notturno, i carabinieri della Stazione di Villasanta hanno intimato l’”alt” a un veicolo che, per l’andatura eccessivamente lenta e zigzagante, aveva destato sospetto. Alla guida della vettura si trovava un ventenne brianzolo che, a seguito del controllo, è stato sorpreso con 150 grammi di hashish occultati all’interno dell’abitacolo della macchina.

La perquisizione a casa

I militari, insospettiti per la quantità di droga trovata, hanno quindi deciso di perquisire anche la sua abitazione. A seguito del controllo sono stati rinvenuti ulteriori 950 grammi della medesima sostanza frazionata in diversi involucri, materiale da confezionamento, bilancini di precisione e 23.000 euro in banconote di vario taglio.

Per il 23enne sono stati disposti gli arresti domiciliari: dovrà rispondere di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. La droga invece è stata sequestrata e sarà sottoposta alle analisi presso i laboratori dell'Arma.