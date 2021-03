Sorpreso in strada con droga e mille euro in contanti: 17enne arrestato

Solo due giorni prima era stato controllato a Roncello ed affidato ad una comunità del capoluogo brianzolo quale minore straniero non accompagnato. Ma sabato è stato sorpreso a spacciare sette dosi di cocaina in strada e con 1000 euro in contanti. Il giovane è stato quindi arrestato e portato in un istituto penale minorile.

Sorpreso in strada con droga e mille euro in contanti

Sabato pomeriggio a Roncello i Carabinieri della Stazione di Bellusco nel transitare in via Gramsci hanno notato e riconosciuto a piedi un minore che solo giovedì avevano fermato e controllato in strada e che non avendo fornito alcun indirizzo o nominativo di persona a cui essere affidato, era stato portato in una comunità per minori.

Questa volta però il giovane tentava di allontanarsi frettolosamente a piedi ma veniva raggiunto e fermato da militari hai quali ha detto di essere scappato. A seguito della perquisizione personale il giovane è stato trovato in possesso di 7 dosi di cocaina ed oltre mille euro in banconote di vario taglio, somma ritenuta provento dell’illecita attività di spaccio.

Questa volta per il minore invece di aprirsi le porte di una comunità si sono aperte quelle dell’istituto per minorenni “Aporti” di Torino, dove è stato accompagnato nella medesima giornata come disposto dall’Autorità Giudiziaria della Procura minorile di Milano. Dovrà rispondere del reato di detenzione illegale di sostanza stupefacente ai fini di spaccio