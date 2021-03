Sorpreso nel bar a consumare, locale chiuso per 5 giorni e multa per cliente e titolare

Sorpreso nel bar a consumare, serrande abbassate per cinque giorni per un esercizio di via Milano a Giussano. Multati il cliente e il titolare.

Cinque giorni di chiusura per un bar di via Milano a Giussano dopo che un cliente è stato trovato all’interno del locale intento a consumare una bevanda dopo l’orario di chiusura, fissato per le 18.

Sul posto, nella serata di ieri, lunedì 29 marzo, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Giussano che, riscontrando la violazione della normativa in materia di contenimento del contagio da Covid-19, hanno provveduto a chiudere il locale per 5 giorni e a multare sia il titolare dell’esercizio sia il cliente.

Controlli in città

Intanto i controlli proseguono serrati sul territorio cittadino. Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia locale hanno multato una ventina di persone: alcune perché fuori dal comune di residenza senza giustificato motivo, altre perché sprovviste di dispositivo di protezione individuale.