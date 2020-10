Sospeso per un’ora il traffico ferroviario sulla Bergamo-Carnate-Milano. Disagi per pendolari e non solo…

“L’avranno anche riaperta, ma la linea Bergamo-Milano via Carnate non gode di buona salute – si legge nel comunicato dell’associazione in difesa dei consumatori – O meglio, non la godono i treni che ci trasporta, visto che da un giorno all’altro se ne rompe uno e l’altro pure. Ma non solo, chi arriva da Bergamo e Lecco, varcato il confine provinciale, si trova un assembramento che fa a pugni con qualunque ordinanza o Dpcm in vigore ed è costretto a viaggiare stretto come una sardina, perché quando salta un treno i viaggiatori si affollano su quelli successivi, perché il numero di convogli non è sufficiente e non vengono organizzati servizi di bus sostitutivi come sarebbe necessario”.