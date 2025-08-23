Sospetto caso di infezione da zanzara, scatta la disinfestazione preventiva

Prevenzione

L'operazione è iniziata stamattina nel quartiere Polo.

Sospetto caso di infezione da zanzara a Meda, scatta la disinfestazione preventiva.

E' iniziata stamattina, sabato 23 agosto 2025, nel quartiere Polo, la procedura di disinfestazione a seguito di un sospetto caso di infezione da zanzara segnalato da Ats Brianza. Al momento non sono state date indicazioni precise se si tratta di un caso sospetto di Dengue, West Nile o altro.

Operatori all'opera al Polo

La Polizia Locale, di concerto con l'Ufficio Ecologia, ha quindi fatto partire il protocollo previsto in questi casi per prevenire la diffusione di malattie infettive: previsti tre giorni di disinfestazione in un raggio di 200 metri dall'abitazione del caso sospetto. La profilassi prevede disinfestazione aerea e apposite pastiglie nei tombini.

Tre giorni di disinfestazione a scopo preventivo

Il primo intervento è stato effettuato nella mattinata di oggi, mentre domani, domenica 24, a partire dalle 7, ci sarà la seconda e lunedì 25 la terza, a meno che da Ats, a seguito di ulteriori accertamenti, non arrivi la comunicazione che non si tratta realmente di un'infezione da zanzara. L'operazione ha infatti al momento puramente uno scopo preventivo.