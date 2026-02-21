Sotto sequestro un capannone in valle dei Mulini

E’ stata smantellato, grazie agli agenti di Polizia locale di Verano, un sito di stoccaggio di rifiuti abusivo in zona della Valle. Sotto sequestro un capannone, in via de Mulini.

L’area era utilizzata come deposito di rifiuti da anni

Da anni veniva utilizzato come deposito di rifiuti, grossi quantitativi di materiale da smaltire, accantonato come fosse una vera e propria discarica. Da tempo i residenti della zona avevano fatto segnalazioni e chiesto interventi, e finalmente, pochi giorni fa, la Polizia locale di Verano, guidata dal comandante Ciro Scognamiglio, ha dato esecuzione al decreto del GIP del Tribunale di Monza che ha disposto il sequestro preventivo di un capannone situato in via dei Mulini.

Diverse le segnalazioni

L’area industriale della superficie di circa 3.700 mq, nel corso degli anni era infatti stata adibita a deposito incontrollato di ingenti quantitativi di rifiuti. Il provvedimento cautelare è stato emesso a seguito di una dettagliata informativa depositata dalla Polizia locale al termine di una complessa attività investigativa, durata diversi mesi, avviata dopo ripetute segnalazioni da parte di cittadini preoccupati per la situazione di degrado ambientale e per i potenziali rischi igienico-sanitari connessi alla presenza dei rifiuti.

Gli accertamenti e il sequestro del capannone

Gli accertamenti hanno consentito di documentare come l’immobile fosse stato progressivamente trasformato in un sito di stoccaggio abusivo, con accumulo di rifiuti di varia natura. Nel corso delle indagini sono stati ascoltati diversi testimoni, sono stati effettuati diversi accertamenti tecnici anche con l’ ausilio di telecamere al fine di monitorare l’area. L’attività investigativa ha permesso di delineare un quadro indiziario ritenuto idoneo dall’Autorità Giudiziaria per l’emissione del decreto di sequestro preventivo.

Proseguono le indagini

Le indagini sono tuttora in corso per individuare tutti i soggetti coinvolti, accertare le responsabilità penali e verificare eventuali ulteriori violazioni in materia ambientale. Non si escludono ulteriori sviluppi investigativi nei prossimi giorni. L’attenzione dell’Amministrazione veranese in ambito ambientale e i controlli si sono molto intensificati proprio per tutelare cittadini e territorio.