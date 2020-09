Sottopasso di Meda, Regione stanzia altri due milioni. Santambrogio: “Con questo stanziamento possiamo dire che ora non vi sono più ostacoli alla realizzazione”.

Sottopasso di Meda, Regione stanzia altri due milioni

“Nell’ambito del Piano Fontana varato dalla Giunta Regionale della Lombardia altri 2 milioni di euro sono destinati alla realizzazione del sottopasso ferroviario tra via Seveso e via Cadorna nel comune di Meda”. Lo ha annunciato il consigliere regionale della Lega, Alessandro Corbetta.

Dai 9 milioni già stanziati dalla Regione si è quindi passati a 11 milioni di euro, grazie a un ordine del giorno presentato proprio dal consigliere brianzolo e approvato in fase di approvazione dell’assestamento di bilancio di Palazzo Lombardia. “Gli ulteriori 2 milioni – spiega Corbetta – serviranno a coprire anche la parte di competenza comunale, dispensando quindi l’Ente Locale da questo importante onere”.

“Si tratta di un nodo viabilistico importante – continua Corbetta – che da anni provoca criticità agli utenti della strada. Il sottopasso è un’opera senza dubbio strategica che eliminerà le interminabili attese al passaggio a livello e risolverà problemi di traffico che si trascinano da molto tempo e su cui stiamo lavorando da diverso tempo insieme alla giunta comunale guidata da Luca Santambrogio. Per questo l’auspicio è che tutte le istituzioni coinvolte si impegnino al massimo per velocizzare i tempi sia burocratici che di realizzazione dell’opera”.

“Sono grato al consigliere regionale Alessandro Corbetta e all’Assessore Regionale Claudia Terzi – dichiara il Sindaco di Meda, Luca Santambrogio – per aver accolto una richiesta legittima del Comune di Meda, ovvero che un’opera di valore sovra-comunale venisse finanziata interamente dalla Regione. Con questo stanziamento possiamo dire che ora non vi sono più ostacoli alla realizzazione di una infrastruttura fondamentale non solo per la città di Meda ma per tutto il territorio”.

TORNA ALLA HOME