Sottopasso di Rancate, è la volta buona? Nel giorni scorsi i tecnici provinciali hanno iniziato a lavorare a Concorezzo lungo la Sp13, nel tentativo di risolvere un’annosa problematica viabilistica che dura ormai da oltre vent’anni.

Il sottopasso, necessario per eliminare il semaforo che regola l’ingresso nella frazione di Rancate, dovrebbe eliminare le lunghe code che si formano quotidianamente e che coinvolgono soprattutto i tanti lavoratori del centro «Colleoni» di Agrate. Ad annunciare il primo step dei lavori è stato il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio.

“Martedì mattina i tecnici provinciali hanno iniziato a lavorare lungo la Sp 13 per individuare e segnare con la vernice blu i punti dove, da lunedì, si effettueranno delle prove penetrometriche per l’indagine geologica conoscitiva in vista della progettazione del sottopasso – ha spiegato il borgomastro – Un progettualità che mira a risolvere code e inquinamento al famigerato “semaforino” e a mettere in sicurezza il collegamento della cascina con il resto di Concorezzo”.