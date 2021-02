Incidente nella notte tra domenica oggi, lunedì 22 febbraio, a Sovico. Un’auto è finita contro un ostacolo. Soccorsa una 31enne poi trasportata in ospedale.

Sovico: auto finisce contro un ostacolo, ferita una 31enne

Secondo quanto riportato dall’Agenzia regionale emergenza urgenza il sinistro si è verificato intorno all’una e quaranta in via Lombardia. Si tratterebbe di un’auto che, per cause ancora da accertare, è finita contro un ostacolo. La richiesta di soccorso è scattata per una donna di 31 anni: a prestarle le prime cure sono stati i volontari della Croce rossa di Desio giunti sul posto assieme ai Vigili del fuoco e ai Carabinieri.

Le condizioni della donna fortunatamente sono state giudicate buone ma è stata comunque trasportata all’Ospedale San Gerardo di Monza in codice verde.