Sovico, due auto a fuoco in via Don Cazzaniga

Due auto a fuoco a Sovico. E' successo ieri sera, venerdì, in via don Ettore Cazzaniga.

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

Pompieri al lavoro

L'incendio ha coinvolto due automobili parcheggiate lungo la strada. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza, in particolare l'autopompa e l'autobotte da Lissone e una seconda autopompa da Seregno.

Indagano i Carabinieri

Spetta ora ai Carabinieri, intervenuti ieri sera per i rilievi, definire le cause dell'incendio che, come detto, ha divorato le carrozzerie di due automobili posteggiate in via don Ettore Cazzaniga a Sovico.

Seguono aggiornamenti.