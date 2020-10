Sovico, incidente in viale Monza: ferito un motociclista

Cade in moto

Sovico, incidente in viale Monza: ferito un motociclista. L’incidente è successo questa mattina, poco prima delle 11 lungo viale Monza. Coinvolto un 65enne che era in sella alla sua moto. Per circostanze che non sono ancora chiare l’uomo è finito a terra. Sul posto sono subito arrivati l’ ambulanza del Soccorso Seregno in codice giallo e gli agenti della polizia locale. Il motociclista è stato subito soccorso e poi trasportato in ospedale. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero serie.