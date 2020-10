Sovico, vie in festa per la patronale.

Vie in festa

“La festa patronale non è mai annualmente uguale a se stessa varia col mutare della società e comunità d’anno in anno. Normalmente lo spazio della festa è il palcoscenico che si estende nelle piazze, nelle strade, nelle chiese e nelle case attraverso suoni, luci, colori, sapori, profumi, emozioni, immagini. Attraverso il mondo della meraviglia si vivono i giorni di festa come momenti che rompono la routine della quotidianità e la comunità rivive emozioni, sentimenti religiosi, stati d’animo di riflessione verso eventi che appartengono alla sua storia, alla sua fede: l’intera comunità è protagonista” spiega il Gruppo Sant’Agata.

Patronale dei santi Simone e Giuda

“Quest’anno in modo particolare la festa patronale dei santi Simone e Giuda, a causa delle restrizioni per l’epidemia in corso ha un aspetto inedito – prosegue il Gruppo Sant’Agata – L’impossibilità di organizzare mostre ed eventi per il divieto di creare assembramenti ha rattristato i cuori. Il nostro Gruppo ha pensato di utilizzare il “linguaggio dei segni” per esprimere la gioia, la speranza e la vicinanza della comunità sovicese a tutte le persone attraverso l’arte degli addobbi che suscitano “la meraviglia”, la festa. L’obiettivo è adornare le vie, “vestirle” con un aspetto inconsueto e fastoso per ispirare un clima di gioia, rallegrare i cuori e stimolare pensieri positivi sostituendo almeno in parte le tante sorprese e belle iniziative che animavano negli anni scorsi il paese durante questi giorni. La modalità di addobbare le vie con forme e colori ci è parsa la più idonea per questa ricorrenza e circostanza soprattutto per comunicare che la comunità continua ad esserci, ad operare. L’abbiamo fatto col cuore per alleggerire i cuori: buona festa patronale a tutti”.

TORNA ALLA HOME